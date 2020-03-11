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Раненых на Донбассе военных доставили вертолетами в Днепр

Защитники находятся в тяжелом состоянии

Раненых на Донбассе военных доставили вертолетами в Днепр
Фото: dsns.gov.ua

Из-за вчерашних обстрелов в зоне ООС, четырех раненых украинских военных доставили вертолетами в больницы Днепра. Об этом сообщила советница главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на фейсбуке.

По ее словам, вчера в Днепр прибыли два военных вертолета с четырьмя тяжелоранеными военными. Трех раненых бойцов доставили в военный госпиталь.

"В Днепр эвакуированы двумя военными вертолетами четверо раненых защитников в тяжелом состоянии", - написала она.

Еще двое украинских военных с ранением глаз в стабильном состоянии доставлены в больницы каретами скорой помощи.

"Все раненые и травмированные (с вчерашнего происшествия) эвакуированы в медицинские учреждения Днепра согласно диагнозами и направлениям эвакуации", - добавила Губа, отметив, что некоторые операции продолжались до утра.

Напомним, вчера, 10 марта, боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще девять получили ранения или боевые травмы.

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