Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
ГлавнаяОбществоВойна

Российские оккупанты обстреляли ракетами грузовое авто Объединенных сил, есть потери (обновлено)

Они атаковали украинских защитников на Донецком направлении. 

Российские оккупанты обстреляли ракетами грузовое авто Объединенных сил, есть потери (обновлено)
Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса
Фото: EPA/UPG

Российские оккупационные войска 10 марта атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении. 

Они вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в том числе, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Сейчас бой закончился. Для придушения огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали огневые методы и дали российским оккупантам адекватный ответ", - говорится в сообщении. 

Кроме этого, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ООС из противотанковой ракеты. Есть потери среди украинских защитников.

"В районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация контролирована. Потери противника уточняются", - подытожили в штабе ООС. 

Обновление 13:35. В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что на Донецком направлении неподалеку Старогнатовки около 8 утра стреляли из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. С 9:30 трижды обстреляли защитников н.п. Пески. 

"На этом участке фронта российско-оккупационные войска применяли противоракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По предварительной, по состоянию на 12:30, информации, один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре были ранены", - сообщили в пресс-службе. 

Напомним, за 9 марта в зоне Операции Объединенных сил вооруженные формирования России 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, БПЛА, пулеметы и стрелковое оружие. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также