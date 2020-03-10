Российские оккупанты обстреляли ракетами грузовое авто Объединенных сил, есть потери (обновлено)

Российские оккупационные войска 10 марта атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении.

Они вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в том числе, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Сейчас бой закончился. Для придушения огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали огневые методы и дали российским оккупантам адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ООС из противотанковой ракеты. Есть потери среди украинских защитников.

"В районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация контролирована. Потери противника уточняются", - подытожили в штабе ООС.

Обновление 13:35. В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что на Донецком направлении неподалеку Старогнатовки около 8 утра стреляли из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. С 9:30 трижды обстреляли защитников н.п. Пески.

"На этом участке фронта российско-оккупационные войска применяли противоракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По предварительной, по состоянию на 12:30, информации, один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре были ранены", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, за 9 марта в зоне Операции Объединенных сил вооруженные формирования России 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, БПЛА, пулеметы и стрелковое оружие.