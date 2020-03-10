В зоне ООС за сутки произошло 10 обстрелов, один военный получил боевое поражение

За 9 марта в зоне Операции Объединенных сил вооруженные формирования России 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, БПЛА, пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Рядом с Широкиным и Гнутовым Донецкой области противник с беспилотных летательных аппаратов сбросил ВОГ-17.

"Противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил коварный обстрел санитарного автомобиля. При помощи беспилотных летательных аппаратов враг скинул два заряда ВОГ-17 на крышу транспорта, который имел маркировочные эмблемы Красного креста", - добавили в Минобороны.

Два раза открывали огонь возле Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Ореховым стреляли из миномета калибра 120 мм (5 мин), неподалеку Зайцевого выпустили 4 мины из миномета 82-мм.

Рядом с Водяным обстрел велся из миномета калибра 82 мм (4 мины), также зафиксировали 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.

В районе Новолуганского, Луганского и Травневого стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, украинская разведка сообщила о планах России выдворить в ОРДЛО украинца, недавно вернувшегося из Китая, у которого подозревают коронавирус.