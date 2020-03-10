Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Европейские биржи обвалились вслед за нефтью
Европейские биржи обвалились вслед за нефтью
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
ГлавнаяОбществоВойна

В зоне ООС за сутки произошло 10 обстрелов, один военный получил боевое поражение

Оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.  

В зоне ООС за сутки произошло 10 обстрелов, один военный получил боевое поражение
Фото: EPA/UPG

За 9 марта в зоне Операции Объединенных сил вооруженные формирования России 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, БПЛА, пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины

Рядом с Широкиным и Гнутовым Донецкой области противник с беспилотных летательных аппаратов сбросил ВОГ-17. 

"Противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил коварный обстрел санитарного автомобиля. При помощи беспилотных летательных аппаратов враг скинул два заряда ВОГ-17 на крышу транспорта, который имел маркировочные эмблемы Красного креста", - добавили в Минобороны. 

Два раза открывали огонь возле Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Рядом с Ореховым стреляли из миномета калибра 120 мм (5 мин), неподалеку Зайцевого выпустили 4 мины из миномета 82-мм.

Рядом с Водяным обстрел велся из миномета калибра 82 мм (4 мины), также зафиксировали 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета. 

В районе Новолуганского, Луганского и Травневого стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, украинская разведка сообщила о планах России выдворить в ОРДЛО украинца, недавно вернувшегося из Китая, у которого подозревают коронавирус. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также