Гражданин Гвинеи-Бисау с дипломатическим паспортом пытался провезти сигареты через украинскую границу в пункте пропуска "Тиса".

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

Дипломат ехал в Венгрию на автомобиле Audi с немецкими номерами. Машину направили на углубленную проверку, во время которой были найдены тайники в заднем бампере и сиденьях. Там находилось около 1500 пачек сигарет с украинскими акцизными марками.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Республика Гвинея-Бисау - это небольшое государство в Западной Африке, расположенное на берегу Атлантического океана между Сенегалом и Гвинеей.