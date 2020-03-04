Депутаты ратифицировали договор о покупке 20 французских патрульных катеров

Первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг ратифицировала Рамочный договор с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины. Он предусматривает закупку 20 французских патрульных катеров Ocea для Министерства внутренних дел.

За это проголосовал 261 народный депутат.

Фото: Пресс-служба МВД

Проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году. Катера будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны - Одессе, Мариуполе, Бердянске, Измаиле и Килии.

Стоимость сделки - 136 млн евро. 15% от этой суммы Украина заплатит государственного бюджета, а остальные 85%, или почти 116 млн евро, возьмут в специальный кредит у французского казначейства с минимальными процентами.

На сегодня 100% кораблей и катеров всех рангов (за исключением одного катера 1 ранга) и 50% малых катеров украинской Госпогранслужбы превысили установленные сроки эксплуатации почти в два раза, основные виды вооружения и технических средств, обеспечивающих техническую готовность корабельно-катерного состава, морально и физически устарели.

Документ был подписан в Париже 19 ноября 2019 года.

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с французской Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.