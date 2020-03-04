Партия "Слуга народа" освистала выступление депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко из "Европейской солидарности" после того, как он сравнил президента Владимира Зеленского с президентом Василием Голобородько из сериала "Слуга народа".

"Я слушал это выступление [президента] и несколько раз даже аплодировал, но никак не мог понять, кто это выступает: Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат! А если Зеленский, то к кому вы обращались?" - сказал Гончаренко.

Он считает, что все обвинения в адрес правительства Зеленский должен переадресовать самому себе.

"Это вы привели это правительство к власти, вы собрали эту Верховную Раду и поэтому вы виноваты за то, что в бюджете вот такая дыра. Вы виноваты, что на таможне собирают лайки и взятки вместо того, чтобы собирать деньги в бюджет. Вы виноваты, что ваши депутаты предлагают продать собаку, чтобы заплатить за газ. Вы привели сюда насильника, который продолжает здесь сидеть, у которого вы обещали забрать мандат. И поэтому ваше выступление должно было закончиться следующим: я виноват перед народом Украины и я ухожу", - сказал Гончаренко.

В перерыве заседания президент Зеленский подошел к Гончаренко в зале и, как заявил депутат в телеграме, попросил не "переходить на личности".

Фото: Макс Требухов

Напомним, что "Европейская солидарность" не впервые напоминает Зеленскому о его актерской карьере. В апреле 2019 года лидер партии Петр Порошенко выступил в роли Василия Голобородько во время встречи с бизнесом.