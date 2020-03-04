МИД осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

Отмечается, что указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и такой, что подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Посещение временно оккупированного Крыма сицилийской делегацией направлено в угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания Европейского Союза, соучредителем которого является Италия", - подчеркнули в МИДе.

Также отмечается, что во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

МИД подчеркивает необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины.

"В который раз подчеркиваем неизбежную правовую ответственность за это нарушение. Подчеркиваем: любые контакты или сотрудничество с российской оккупационной администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта делегация из Италии, представляющая ряд муниципалитетов Сицилии, посетила аннексированный Крым с "ознакомительным визитом".

Ранее МИД осудил незаконную поездку немецких политиков на оккупированный Донбасс.