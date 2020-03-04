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"Слуга народа" предлагает нардепа Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия

"Кто-то крикнул: а давайте Ионушаса, и все единогласно: давайте".

"Слуга народа" предлагает нардепа Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия
Сергей Ионушас
Фото: gelon.com.ua

Правящая партия "Слуга народа" хочет назначить генеральным прокурором Сергея Ионушаса.

Об этом в комментарии LB.ua сказал лидер фракции Давид Арахамия.

"[Кандидатура Ионушаса] всегда была, с первого дня. Она не возникла ниоткуда, она никуда не исчезала, я бы сказал", - заявил Арахамия.

По его словам, на заседании фракции "кто-то крикнул: а давайте Ионушаса, и все единогласно: давайте".

"Нет ни одного человека против Ионушаса", - сказал Арахамия.

Сергей Ионушас до избрания в Верховную Раду сотрудничал со студией "Квартал 95" как юрист. Входил в команду советников и экспертов президента Украины Владимира Зеленского в качестве эксперта по вопросам правосудия. Был доверенным лицом Владимира Зеленского в ЦИК на выборах президента Украины 2019 года.

В 2019 году был избран народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа" номером 38 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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