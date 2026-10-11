Інвертор, генератор чи СЕС: ще є час подбати про енергонезалежність

Перший місяць осені вже сплив, але час, аби подбати про автономію на випадок тривалих відключень світла, все ще є. Теплові насоси, сонячні електростанції, генератори та інвертори з акумуляторами – все це обладнання можна досить швидко придбати в кредит і навіть претендувати на часткове відшкодування витрат на нього – як від держави, так і європейських донорів. Тож розповідаємо, які програми наразі діють в Україні для приватних осель і компаній, та що з техніки найбільше користується попитом у населення. Також проаналізуємо, які проєкти банк може відмовити фінансувати в рамках соціальних енергопрограм, натомість скерувавши до інших продуктів.

Фото: 5watt.ua Генератор

Беруть по кілька сотень енергокредитів на місяць

Попит на енергокредити у ПриватБанку почався десь у травні, помітно посилився в червні і відтоді не зменшується, а тільки наростає, розповідає Владислав Корольов, керівник департаменту заставного кредитування. Йдеться про відносно великі кредити – від 100 тис грн. «Середній чек на це обладнання – приблизно 250 тис. грн, – каже фахівець банку. – За останній місяць літа ми видали близько 400 таких кредитів».

Фото: Надано ПриватБанком Владислав Корольов, керівник департаменту заставного кредитування

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Серед представників бізнесу найбільшим попитом користуються установки збереження енергії в комплекті з інверторами різних типів, розповідає Сергій Духовний, заступник керівника департаменту середнього бізнесу ПриватБанку. «Навесні та влітку – найбільше купували комплекти сонячних панелей та супутнього обладнання», – констатує він. Їх можна отримати через такі програми:

«Кредит для енергонезалежності» – спеціальна програма для бізнес-клієнтів, яка дозволяє придбати все необхідне для автономії: генератори, джерела безперебійного живлення, акумулятори, газопоршневі електростанції, твердопаливні котли, зарядні станції для електромобілів, а також устаткування для відновлюваної енергетики (сонячні, вітрові й гідроелектростанції). Крім того, кошти можна спрямувати на термомодернізацію та підвищення енергоефективності як комерційних, так і житлових будівель.

«Джерела енергії» – програма державної підтримки приватних осіб (власників будинків до 300 м²) для придбання альтернативних джерел енергії (СЕС/ВЕС до 10 кВт, генератори) з компенсацією відсотків чи тіла кредиту.

«ЕнергоГрант» – ініціатива ЄБРР для підтримки енергетичної безпеки приватних осіб та ОСББ, яка дозволяє придбати СЕС до 30 кВт, акумулятори, інвертори, портативні електростанції та теплові насоси з можливістю отримання гранту від 15% до 25%.

Фото: надано ПриватБанком Сергій Духовний, заступник керівника департаменту середнього бізнесу ПриватБанку

«Ми обираємо програму в залежності від типу клієнта, який звертається з запитом на кредит (фізична чи юридична особа), а також розміру суми запиту», – пояснює Духовний.

За словами Владислава Корольова, від моменту звернення до банку і до встановлення обладнання минає приблизно місяць. Тож навіть якщо розпочати процес у жовтні, то до справді темної і холодної пори ще достатньо часу.

Ми підготували порівняння доступних програм фінансування:

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Способи стати енергоавтономними та їхні плюси і мінуси

Для українців, які мешкають в приватних, а особливо багатоквартирних будинках досить привабливо виглядає «ЕнергоГрант». Він передбачає кредит до 1 млн грн з можливістю подальшої компенсації від ЄБРР – до 25% для ветеранів, ВПО, мешканців деокупованих територій та постраждали від війни осіб, а також до 15% – для інших клієнтів.

Перелік обладнання, що пропонується за програмою, досить широкий – це СЕС, накопичувачі та теплові насоси. Але найкраще ця програма розкривається для ОСББ: можна комбінувати наданий кредит із компенсаціями Фонду енергоефективності та місцевих програм. Вони зокрема передбачають повернення до 50% вартості генераторів та до 70% СЕС, теплових насосів і систем зберігання енергії. Тож вдало поєднавши переваги можна розраховувати на максимальну економію.

Подбати про посилення енергонезалежності та енергоефективності саме багатоквартирних будинків можна також і у межах класичних «Теплих кредитів», які працюють також з державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», – розповідає Анаіда Григор'єва, керівниця управління розвитку продуктів ПриватБанку. Ці прості інструменти дозволяють ОСББ або ж ЖБК отримати фінансування на суму від 100 тис. до 5 млн грн за першою програмою і до 3 млн грн з «5-7-9%». Кредит надається терміном до 5 років (до 3 років з «5-7-9%»), і що важливо – без початкового внеску та застави, ще й із можливістю відтермінувати перший платіж за тілом позики до трьох місяців.

Фото: надано ПриватБанком Анаіда Григор'єва, керівниця управління розвитку продуктів ПриватБанку.

«Кошти мають чітке цільове призначення: на придбання та встановлення сонячних електростанцій, інверторів, теплових насосів, генераторів, а також на комплексне утеплення фасадів чи модернізацію інженерних мереж. Ми бачимо, що люди беруть кредити на енергетичне обладнання, аби заживити ліфти й насоси в будинку, а також, наприклад, на ремонт покрівлі або встановлення нових вікон в під'їздах», – зазначає експертка. Важливо, що тут також діє додаткова перевага для співвласників – можливість компенсувати до 70% вартості проєкту завдяки підтримці місцевих програм.

Ще одна програма для українців – «СвітлоДІМ» – це навіть не кредит, а державна допомога для ОСББ, ЖБК та управителів багатоквартирних будинків: 100–300 тис. грн на генератори, інвертори, акумулятори, високовольтні батареї та сонячні панелі. Щоправда, поки що програма діє лише для визначених громад: наразі пілотний проєкт поширюється на Київ і Київську область.

Фото: privatbank.ua

Умови надання енергокредитів – значно вигідніші, ніж при стандартних споживчих кредитах, говорить Владислав Корольов. Якщо погасити позику протягом першого року, ставка за програмою «Джерела енергії» – нульова, ще й держава компенсує 20-30% суми кредиту. За умовами «ЕнергоГранту» річні відсотки є, але можна звернутися з заявою до європейських донорів і отримати грант від 15% до 25% від тіла кредиту.

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«Якщо мешкаєте у власному будинку, завдяки цим програмам ви можете придбати генератор, генератор з акумулятором або найпопулярнішу зараз комбінацію – генератор з акумулятором і сонячними панелями», – говорить Корольов. Такий комплект користується найбільшою популярністю, бо страхує житло на всі випадки: є сонце – електроенергію можна навіть продавати державі за собівартістю, якщо ж сонячного світла бракує – можна заживити дім від генератора. І в будь-якому випадку мати резерв завдяки накопичувачу.

Щоправда до позичальника за програмою «Джерела енергії» є й певні вимоги: це має бути власник приватного будинку площею до 300 м². А оскільки програма соціально орієнтована, передбачена й стеля загального доходу родини – її середньомісячний сукупний грошовий дохід за останні шість місяців не повинен перевищувати 10 середніх зарплат в Україні, зауважує Владислав Корольов.

Фото: privatbank.ua Програмою «Джерела енергії» можуть скористатися лише власників приватних будинків площею до 300 м²

«Інтерес держави – отримати таким чином додаткову генерацію електроенергії влітку (зайву домогосподарства подають в мережу) і зменшити споживання з загальної електромережі взимку. І схема працює», – пояснює експерт.

Якщо ж потрібне потужніше обладнання – краще скористатися програмою «ЕнергоГрант», яка реалізується спільно з ЄБРР. Вона дозволить придбати теплові насоси, сонячні панелі або ж інвертор з акумулятором до 30 кВт сукупно. Стандартний грант – 15% на тіло кредиту, а для окремих категорій, як от ветерани, військові тощо – 25%. «Ми допомагаємо заповнити заявку, клієнту приходять кошти і розпоряджається він ними вже на власний розсуд: може погасити кредит або ж пустити на інші потреби», – розповідає Корольов. І додає:

«У кого будинки – всім раджу, бо це реальна енергонезалежність, і поки працюють такі вигідні умови від держави як нульова ставка перший рік і часткова компенсація, то – треба брати. Виплачувати ж можна й п’ять років, і це значно зручніше, ніж виплата частинами, яку не кожен потягне».

Акумулятор з інвертором: економія – десятки тисяч гривень

Для бізнесу чи не найвигідніша наразі пропозиція – державна програма під 0% річних: до 6 млн грн без застави або до 10 млн із заставою на придбання саме енергогенеруючого обладнання.

Найпопулярніше рішення з енергоавтономності для представників малого бізнесу – паливний генератор. Це швидке розв’язання проблеми під час блек-аутів: залив бензин чи дизель – і заживив маленьку кав’ярню. Щоправда чимало умовних кав’ярень та принт-центрів, які ще минулої зими використовували генератори, за літо знайшли їм альтернативу.

«Коли ж йдеться про невеликий бізнес з орендованими приміщеннями, набагато кращий варіант – акумулятор у комплекті з інвертором та модулем керування. Перший стабілізує та розподіляє електроенергію, другий в свою чергу – оптимізує споживання та мінімізує втрати», – говорить Олексій Луценко, керівник управління організації продажів малого бізнесу.

Фото: надано ПриватБанком Олексій Луценко, керівник управління організації продажів малого бізнесу

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Таке рішення зменшує витрати на електроенергію. Система здатна пропрацювати близько 20-ти років і не потребує додаткового обслуговування, як, наприклад, заміна фільтрів, палива, оливи. Якщо ж порівняти її із генератором, то вартість 1 кВт, виробленого ним, досить висока, а сам він постійно потребує регулярного технічного обслуговування та обліку пального. Також генератор шумить і вимагає облаштування простору за межами приміщення, тоді як згаданий комплект безперебійного живлення не створює таких проблем.

Для забезпечення роботою типового офісу або магазину потрібно в середньому до 20кВт/год електроенергії. «Виходить, що витрати на місяць за стандартним тарифом у користувача інвертора з акумулятором, якщо бізнес працює близько 8-ми годин на день, становлять приблизно 48 тис.грн. Тоді як власник генератора за таких же умов витрачає аж 108 тис. грн», – зауважує керівник управління.

Купити генератор, на перший погляд, дешевше. Різницю витрат у порівнянні з паливним генератором компенсує місячний платіж по кредиту.

Бізнес з власними виробничими і офісними приміщеннями частіше обирає сонячні електростанції. «Це гарант повної автономності. Можлива різна потужність та спосіб концентрації енергії залежно від специфіки бізнесу», – говорить Луценко.

Фото: з відкритих джерел Приклади резервного живлення

Банк фінансує покупку сонячних панелей та станцій, інверторів та портативних зарядних станцій з накопичення енергії в рамках програм «Легкі інвестиції» або «Кредит на основні засоби». Бізнес може взяти позику на таке обладнання – від 100 тис. грн до 50 млн грн на строк до 5 років. Програми працюють як з «5-7-9%», так і окремо. У вартість проєкту можуть бути включені і монтажні роботи зі встановлення СЕС.

Нюанси. На яке додаткове обладнання дадуть кредит?

Часто облаштування енергонезалежності оселі, офісу чи багатоквартирного будинку – процес складний і потребує підготовки: ремонту або ж побудови нових конструкцій. Якісь потреби при цьому можуть бути профінансовані за умовами енергопрограми, якісь – ні, пояснює Володимир Гераймович, головний спеціаліст відділу бізнес-взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями «ПриватБанку» та адміністратор Програми підтримки енергобезпеки, що діє в рамках співпраці з ЄБРР. Його відділ знається на вимогах до обладнання, яке входить до списків для фінансування, і сприяє додаванню нових пунктів у ці каталоги.

Фото: надано Приватбанком Володимир Гераймович

«Здебільшого зараз працюємо з європейськими програмами від ЄБРР та інших донорів, де виокремлено напрямок енергоефективності, – розповідає він. – Такий напрямок був не завжди і не обов’язково, що він буде продовжений, але поки є і попит на такі кредити – це ми чітко бачимо вже з березня».

За вимогами програми, фінансуються винятково проєкти, які сприяють переходу економіки на зелену енергетику, зменшують вплив діяльності людей і бізнесу на довкілля. Тому спершу фахівці банку перевіряють, чи входить обладнання, яке планує купувати клієнт, до каталогу «зелених» або ж «прийнятних технологій».

Зелене обладнання – те, що прямо сприяє переходу на зелену енергетику (сонячні панелі, літій-залізо-фосфатні акумулятори тощо) і вкладається в ідею енергопрограми. А прийнятне (у даному випадку – до фінансування) – це, наприклад, дизельні генератори. Це аж ніяк не чиста технологія, але з урахуванням проблем з генерацією та розподілом електроенергії в Україні партнери дозволяють фінансувати й такі пристрої на викопному паливі (за умови, що хоча б виконуватимуться вимоги щодо екологічного класу двигуна цього обладнання тощо). Крім генераторів, це можуть бути, приміром, когенераційні газові установки.

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Фото: з відкритих джерел Когенераційна газова установка

«Ми оцінюємо структуру проєкту і визначаємо його прийнятність до фінансування. Часом люди вважають, що якісь її потреби входять у енергопроєкт, але насправді ні», – пояснює Гераймович.

Скажімо, клієнт планує придбати преміальний автомобіль для перевезення сонячних панелей від магазину до місця встановлення у Карпатах. Таку покупку можуть профінансувати, але за іншою, не енергетичною програмою. До енергетичної ж входить винятково енергетичне обладнання, додаткові елементи монтажу, технічного забезпечення підключення (трансформатори, автоматика абощо) і виконання робіт з встановлення, налагодження.

Тому у відділі Гераймовича структурують проєкт: виділяють його «енергетичну» складову і решту. Перша частина може розраховувати на участь у енергопрограмі, на яку виділяється власний ліміт фінансування, а інша кредитуватиметься на стандартних умовах.

«Профінансуємо все, але в рамках енергокредитів не може бути профінансоване, умовно, капітальне будівництво», – каже фахівець банку. Скажімо, треба встановити на дах сонячну станцію, але він не витримає її ваги, відповідно, – спочатку потрібно повністю переробити дах. Але інвестиція в підготовку будівлі до монтажу сонячної станції частиною енергопроєкту не вважатиметься. А ось монтажні конструкції під неї – профінансують в його рамках. Розібратися з усіма цими нюансами допоможуть фахівці.