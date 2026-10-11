З Донеччини евакуювали 272 людей, серед них 38 дітей. Ворог 17 разів обстріляв область

Протягом минулої доби російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок атак одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Покровському районі, в Білозерському, російські обстріли зруйнували три приватні будинки та пошкодили ще чотири.
У Краматорському районі наслідки атак зафіксували в кількох населених пунктах:
- У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок.
- У Слов’янську загинула людина, пошкоджено інфраструктуру та автомобіль.
- У Краматорську поранено двох людей, пошкоджено 26 приватних будинків і багатоповерхівку.
- У Привіллі Черкаської громади поранено людину, пошкоджено автомобіль.
- В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено багатоповерхівку та церкву.
Також протягом доби з лінії фронту евакуювали 272 людини, серед них 38 дітей.