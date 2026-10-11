З Донеччини евакуювали 272 людей, серед них 38 дітей. Ворог 17 разів обстріляв область

У Білозерському зруйновано три приватні будинки, ще чотири пошкоджено.

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Протягом минулої доби російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок атак одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі, в Білозерському, російські обстріли зруйнували три приватні будинки та пошкодили ще чотири.

У Краматорському районі наслідки атак зафіксували в кількох населених пунктах:

У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок.

У Слов’янську загинула людина, пошкоджено інфраструктуру та автомобіль.

У Краматорську поранено двох людей, пошкоджено 26 приватних будинків і багатоповерхівку.

У Привіллі Черкаської громади поранено людину, пошкоджено автомобіль.

В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено багатоповерхівку та церкву.

Також протягом доби з лінії фронту евакуювали 272 людини, серед них 38 дітей.