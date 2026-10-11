Партизани "АТЕШ" знищили тепловоз у Воронезькій області РФ

Пошкодження локомотива можуть спричинити затримки військових ешелонів, які прямують на Куп’янський напрямок.

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Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили про знищення вантажного тепловоза 2ТЕ116У поблизу залізничної станції Лиски у Воронезькій області Росії. За твердженням руху, це порушило постачання російської армії на Куп’янському напрямку.

Про це "АТЕШ" повідомив у Telegram.

У партизанському русі стверджують, що локомотив зазнав таких пошкоджень, що для повернення його в експлуатацію знадобиться капітальний ремонт.

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За даними "АТЕШ", залізничний вузол Лиски є важливою ділянкою південного маршруту, яким російські війська перевозять вантажі з Поволжя, Уралу та Сибіру в напрямку Валуєк.

Цим шляхом російське командування перекидає важку бронетехніку, пальне та боєприпаси для угруповання, яке воює на Куп’янському напрямку.

В "АТЕШ" заявили, що в умовах дефіциту справних локомотивів пошкодження тепловоза може призвести до затримок військових ешелонів і порушення графіків постачання на фронт.