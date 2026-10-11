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У Запоріжжі внаслідок російських атак загинули 20 людей, ще 37 поранені

Протягом доби російські війська завдали 904 удари по 51 населеному пункту Запорізької області.

У Запоріжжі внаслідок російських атак загинули 20 людей, ще 37 поранені
Наслідки атаки РФ по Запоріжжю
Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок російських атак загинули 20 людей, ще 37 дістали поранення.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров Іван Федоров.

Загалом упродовж доби російські війська завдали 904 удари по 51 населеному пункту області.

Окупанти здійснили 27 авіаударів по Запоріжжю та низці населених пунктів області. Також зафіксували 616 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами.

Також російські війська 35 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню та завдали 226 артилерійських ударів.

Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 272 повідомлення про такі пошкодження.

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