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20 атак на Покровському напрямку та 18 – на Гуляйпільському: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Загалом за добу відбулося 195 боєзіткнень.

20 атак на Покровському напрямку та 18 – на Гуляйпільському: Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Український військовослужбовець /Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби 10 жовтня на фронті зафіксували 195 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні.

Російська армія завдала одного ракетного та 52 авіаційних ударів, скинула 185 керованих авіабомб. Також окупанти застосували 4557 дронів-камікадзе та 2095 разів обстріляли населені пункти й позиції українських військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові відбили три штурми. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у напрямку Радьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксували одне боєзіткнення в районі Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку українські захисники зупинили сім спроб противника просунутися вперед поблизу Надії, Новоєгорівки, Новоселівки, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки біля Озерного, Кривої Луки та в напрямку Пискунівки. Ще одне боєзіткнення тривало станом на вечір.

На Костянтинівському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Костянтинівки, Новоселівки, Вільного та в напрямках Миколайпілля й Райського. Одна атака на момент публікації зведення тривала.

Найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку, де російські війська 20 разів намагалися просунутися в районах Світлого, Молодецького, Новомиколаївки та у напрямках Добропілля й Сергіївки.

За попередніми підрахунками Генштабу, за добу на цьому напрямку українські військові ліквідували 48 окупантів і поранили ще 11. Також знищили шість одиниць автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки, пункт управління безпілотниками й 58 укриттів противника. Крім того, українські захисники знищили або подавили 244 ворожі безпілотники різних типів.

На Гуляйпільському напрямку російські війська здійснили 18 атак поблизу Рибного, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Малої Токмачки та у напрямках Косівцевого, Нового Запоріжжя, Рівного, Воздвижівки й Копанів.На Придніпровському напрямку українські військові зупинили одну атаку противника.

На Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках російські війська наступальних дій не проводили. На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували.

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