В Україні 11 жовтня застосовуватимуть графіки відключення світла: коли діятимуть обмеження

Обмеження для промислових споживачів і бізнесу застосовуватимуть із 15:00 до 23:59.

У неділю, 11 жовтня, у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також обмежуватимуть потужність для промисловості та бізнесу.

Про це пише "Укренерго".

Обмеження для промислових споживачів і бізнесу застосовуватимуть із 15:00 до 23:59, а погодинні відключення світла для всіх категорій триватимуть із 16:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від половини до півтори черги.

Причиною запровадження заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. В енергосистемі ситуація може змінюватися через російські обстріли, тому споживачам радять стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах. Також українців закликають ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло є.