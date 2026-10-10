РНБО: 18 українських компаній отримали дозволи на експорт озброєння

Понад 90% із більш ніж 400 заявок на експорт, опрацьованих із лютого 2026 року, погодили.

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Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю надала 18 українським компаніям дозволи на продаж готового озброєння за кордон.

Про це повідомила РНБО з посиланням на голову міжвідомчої комісії Давида Алояна.

За його словами, із лютого 2026 року комісія опрацювала понад 400 заявок на експорт, із яких погодили понад 90%.

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Про це Алоян розповів під час заходу, присвяченого виходу українських оборонних компаній на міжнародні ринки. Учасники обговорили залучення інвестицій, розширення виробництва, співпрацю з іноземними партнерами та захист інтересів українських виробників.

У РНБО наголосили, що вихід на міжнародні ринки дає українським підприємствам змогу отримувати нові замовлення та інвестиції, масштабувати виробництво, розвивати технології й будувати довгострокові партнерства.

Також Україна працює з міжнародними партнерами над розвитком оборонної співпраці. Зокрема, під час нещодавньої зустрічі з делегацією Міноборони Великої Британії обговорювали Drone Deal, Антибалістичну коаліцію та спільне виробництво.

Алоян наголосив, що держава зацікавлена в розвитку українського оборонно-промислового комплексу та готова до діалогу з виробниками й профільними асоціаціями. За його словами, важливо, щоб українські оборонні розробки могли масштабуватися, а вітчизняні компанії розширювали присутність на міжнародних ринках.