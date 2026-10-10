Росіяни вдарили КАБами по Ізюму, пошкоджені підприємство та електромережі

У ніч проти 10 жовтня російські війська завдали удару по Ізюму на Харківщині, попередньо, керованими авіабомбами (КАБами). Про це повідомили в Ізюмській МВА.
За даними МВА, близько 02:50 влучання зафіксували в районі гори Крем’янець. Унаслідок атаки пошкоджені огорожі, будівля цивільного підприємства та електромережі.
Ще одна авіабомба впала в іншому районі міста, однак не здетонувала. Внаслідок падіння пошкоджене приватне домоволодіння.
На місці працюють фахівці ДСНС.
- Унаслідок обстрілів РФ минулої доби постраждали шестеро людей, ще один чоловік загинув через вибух невідомого пристрою.