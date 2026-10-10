Росіяни вдарили КАБами по Ізюму, пошкоджені підприємство та електромережі

Одна з авіабомб упала в іншому районі міста, але не здетонувала.

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У ніч проти 10 жовтня російські війська завдали удару по Ізюму на Харківщині, попередньо, керованими авіабомбами (КАБами). Про це повідомили в Ізюмській МВА.

За даними МВА, близько 02:50 влучання зафіксували в районі гори Крем’янець. Унаслідок атаки пошкоджені огорожі, будівля цивільного підприємства та електромережі.

Ще одна авіабомба впала в іншому районі міста, однак не здетонувала. Внаслідок падіння пошкоджене приватне домоволодіння.

На місці працюють фахівці ДСНС.