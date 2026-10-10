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Польща піднімала військову авіацію через ракетний обстріл України

У Люблінському та Підкарпатському воєводствах оголошували тривогу.

Польща піднімала військову авіацію через ракетний обстріл України
Фото: EPA/UPG

Уночі 10 жовтня, Польща оголошувала попередження для жителів Люблінського та Підкарпатського воєводств через російську повітряну атаку на Україну. Через це підняли військову авіацію.

Про це повідомив Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) у соцмережі X.

"Російська повітряна атака на територію України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі країни діє польська авіація", – ішлося в повідомленні, яке отримали жителі двох воєводств.

Згодом RCB надіслав повторне сповіщення, у якому повідомив про завершення повітряної атаки по Україні та відсутність загрози для Польщі.

Обстріли у ніч на 10 жовтня

  • Внаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури в Коростені Житомирської області, постраждала одна людина.
  • У Бучанському районі Київщини внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали троє людей. Усіх госпіталізували до місцевої лікарні.
  • Упродовж ночі 10 жовтня російські війська п’ять разів атакували Івано-Франківськ. Під час повітряної загрози працювали сили ППО.
  • Унаслідок російської атаки на Вінниччині загорілася господарська споруда, а приватний житловий будинок зазнав пошкоджень. Є постраждала.
  • Вранці 10 жовтня російський дрон намагався атакувати Львів. Працювала протиповітряна оборона.
  • На Полтавщині через падіння уламків російського дрона пошкоджені ЛЕП. Сім населених пунктів залишилися без світла.
  • Російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками різних видів. З них 110 були реактивними.
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