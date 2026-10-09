Журналісту Михайлу Ткачу та оператору УП у Відні закидали "шпигунство" на користь української розвідки

Також українцям інкримінували участь у злочинній організації та завдання шкоди Австрії.

Керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач розповів, що після затримання у Відні йому та оператору Ярославу Бондаренку інкримінували три статті – шпигунство в інтересах української військової розвідки, участь у злочинній організації та завдання шкоди Австрії.

Про це журналіст повідомив у відео, пише "Українська правда".

За словами Ткача, на початку допиту йому дали підписати документ, який він назвав аналогом підозри. У ньому були зазначені три звинувачення: шпигунство в інтересах української військової розвідки, участь у злочинній організації та завдання шкоди Австрії.

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"На початку допиту мені дали підписати документ. Наскільки я розумію, це аналог підозри. І там було прописано три статті, в яких звинувачуємось", – розповів журналіст.

Ткач зазначив, що правоохоронці під час допиту не пояснили, на чому ґрунтуються ці звинувачення. За його словами, він дійшов висновку, що доказів проти нього та оператора немає.

"Ми, власне, працювали у Відні багато разів, завжди в публічних місцях, відповідно, працювали стосовно людей публічних, людей, інформація про яких становить суспільний інтерес. І тому почути ось таке формулювання було для мене шоком", – сказав Ткач.

Журналіст назвав затримання "надзвичайним непорозумінням". Він також припустив, що ситуація могла виникнути через інформацію, яку хтось передав австрійським правоохоронцям, можливо, вдавшись до маніпуляцій.

Перша частина допиту тривала близько двох годин. Згодом приїхав український консул, якому Ткач розповів про затримання. Після розмови з дипломатом допит продовжився.

Ткач додав, що втручання українських дипломатів, на його думку, суттєво вплинуло на ситуацію.

Що передувало

Михайло Ткач і Ярослав Бондаренко у Відні працювали над матеріалом про ексгенпрокурора Руслана Кравченка, який виїха за кордон під приводом службового відрядження в вересні і досі не повернувся. Увечері 8 жовтня редакція Української правди повідомила про затримання її співробітників. Зв'язок з ними зник. Редакція назвала затримання незаконним.