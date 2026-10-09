Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаСвіт

Журналіста Михайла Ткача відпустили після затримання в Австрії

Міністерство закордонних справ з'ясовує обставини затримання. 

Журналіста Михайла Ткача відпустили після затримання в Австрії
Михайло Ткач
Фото: comitee to protect journalists

Журналіста-розслідувача Михайла Ткача, затриманого учора в Австрії, відпустили. Про це вранці 9 жовтня повідомили в пресслужбі МЗС.

Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ситуація з затриманням журналістів була вирішена. МЗС вдячне австрійським дипломатам за належну реакцію. 

«Продовжуємо працювати над зʼясуванням обставин затримання. Крім Михайла Ткача затриманий був і оператор Ярослав Бондаренко – консули зараз зʼясовують, чи його відпустили теж. Захист прав громадян України – це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС», – сказав речник міністерство Георгій Тихий.

Михайло Ткач і Ярослав Бондаренко у Відні працювали над матеріалом про ексгенпрокурора Руслана Кравченка, який виїха за кордон під приводом службового відрядження в вересні і досі не повернувся. Увечері 8 жовтня редакція Української правди повідомила про затримання її співробітників. Зв'язок з ними зник. Редакція назвала затримання незаконним. 

«Михайло та Ярослав поїхали до Відня виконувати свою роботу. Як головна редакторка, я наполягаю на тому, що безпека журналістів і право на професійну діяльність мають бути гарантовані. Ми очікуємо від австрійської влади невідкладних дій, прозорих пояснень і дотримання всіх прав наших колег», – сказала головна редакторка Севгіль Мусаєва.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies