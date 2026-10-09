Журналіста Михайла Ткача відпустили після затримання в Австрії

Журналіста-розслідувача Михайла Ткача, затриманого учора в Австрії, відпустили. Про це вранці 9 жовтня повідомили в пресслужбі МЗС.

Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ситуація з затриманням журналістів була вирішена. МЗС вдячне австрійським дипломатам за належну реакцію.

«Продовжуємо працювати над зʼясуванням обставин затримання. Крім Михайла Ткача затриманий був і оператор Ярослав Бондаренко – консули зараз зʼясовують, чи його відпустили теж. Захист прав громадян України – це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС», – сказав речник міністерство Георгій Тихий.

Михайло Ткач і Ярослав Бондаренко у Відні працювали над матеріалом про ексгенпрокурора Руслана Кравченка, який виїха за кордон під приводом службового відрядження в вересні і досі не повернувся. Увечері 8 жовтня редакція Української правди повідомила про затримання її співробітників. Зв'язок з ними зник. Редакція назвала затримання незаконним.

«Михайло та Ярослав поїхали до Відня виконувати свою роботу. Як головна редакторка, я наполягаю на тому, що безпека журналістів і право на професійну діяльність мають бути гарантовані. Ми очікуємо від австрійської влади невідкладних дій, прозорих пояснень і дотримання всіх прав наших колег», – сказала головна редакторка Севгіль Мусаєва.