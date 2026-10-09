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У Великій Британії двох громадян Латвії заарештували за проникнення на базу Королівських ВПС

Чоловіків заарештували за порушення периметра огорожі на авіабазі, де розміщено об'єкти розвідки США та НАТО.

У Великій Британії двох громадян Латвії заарештували за проникнення на базу Королівських ВПС
Фото: BBC

У Великій Британії двох латвійських чоловіків заарештували за порушення периметра огорожі на базі Королівських ВПС, що використовується американськими військовими.

Про це пише DW з посиланням на поліцію.

Двох жителів країни, 36 та 32 років, заарештувала контртерористична поліція на базі Королівських ВПС (RAF) Молсворт на південному сході Англії.

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Правоохоронці заявили, що їх затримали за підозрою у незаконному проникненні, заподіянні кримінальної шкоди та проникненні в заборонене місце “з метою, що завдає шкоди Великій Британії”. 

RAF – колишня авіабаза часів Другої світової війни, – зараз є нельотним об'єктом, яким керують ВПС США.

Тут розміщуються співробітники розвідки Африканського командування США та Центру об'єднання розвідувальних даних НАТО, який надає інформацію Верховному головнокомандувачу об'єднаних сил НАТО в Європі.

Детальніше про інцидент

Офіцери поліції Міністерства оборони та поліції Кембриджширу почали розслідування інциденту у середу після того, як біля краю бази знайшли покинутий автомобіль.

Поліція виявила невелику дірку в огорожі та затримала двох підозрюваних близько другої години ночі в четвер.

Чоловіків спочатку затримали за підозрою у проникненні на заборонене місце та завданні злочинної шкоди. Потім їх заарештували за звинуваченням у проникненні в заборонене місце з наміром завдати шкоди Сполученому Королівстві.

Обидва чоловіки залишаються під вартою поліції. Справу розслідує антитерористична поліція.

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