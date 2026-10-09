У Чорногорії затримали керівника проєкту «Рибар» Звінчука (доповнено)

Сьогодні, 9 жовтня, у Чорногорії поліція у співпраці з Агентством національної безпеки імовірно затримала лідера та членів російської мережі «Рибар».
Про це пишуть чорногорські медіа Pobjeda і Vremje.
У матеріалах вказано, що затримано лідерів організації Михайла та Валерію Звінчуків, а також трьох інших їхніх спільників. Їх заарештували в Рісані.
Михайло Звінчук є полковником ГРУ, відповідальним за гібридні операції, а Валерія перебуває у чорному списку Великої Британії.
Доповнення. Затримання пропагандиста підтвердила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона заявила, що міністерство з'ясовує обставини.
«Рибар» – це російська медіа-інформаційна мережа, заснована у 2018 році. Спочатку задумана як платформа для військового аналізу та висвітлення конфліктів, вона переросла в розгалужену мережу каналів зв’язку, які західні інституції пов’язують із поширенням проросійських наративів, пропагандистською діяльністю та операціями інформаційного впливу.
- Державний департамент США пропонував винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів США за інформацію, яка допоможе ідентифікувати місцезнаходження авторів та причетних до російського блогу "Рибарь".
- Нещодавно журналісти чеського видання Seznam Zprаvy викрили європейську операцію російського пропагандистського центру «Рибар», який має понад 1,5 мільйона підписників у Telegram і перебуває під санкціями ЄС.