У Чорногорії затримали керівника проєкту «Рибар» Звінчука (доповнено)

Також затримали кількох інших осіб.

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Сьогодні, 9 жовтня, у Чорногорії поліція у співпраці з Агентством національної безпеки імовірно затримала лідера та членів російської мережі «Рибар».

Про це пишуть чорногорські медіа Pobjeda і Vremje.

У матеріалах вказано, що затримано лідерів організації Михайла та Валерію Звінчуків, а також трьох інших їхніх спільників. Їх заарештували в Рісані.

Михайло Звінчук є полковником ГРУ, відповідальним за гібридні операції, а Валерія перебуває у чорному списку Великої Британії.

Доповнення. Затримання пропагандиста підтвердила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона заявила, що міністерство з'ясовує обставини.

«Рибар» – це російська медіа-інформаційна мережа, заснована у 2018 році. Спочатку задумана як платформа для військового аналізу та висвітлення конфліктів, вона переросла в розгалужену мережу каналів зв’язку, які західні інституції пов’язують із поширенням проросійських наративів, пропагандистською діяльністю та операціями інформаційного впливу.