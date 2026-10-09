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У Чорногорії затримали керівника проєкту «Рибар» Звінчука (доповнено)

Також затримали кількох інших осіб. 

У Чорногорії затримали керівника проєкту «Рибар» Звінчука (доповнено)

Сьогодні, 9 жовтня, у Чорногорії поліція у співпраці з Агентством національної безпеки імовірно затримала лідера та членів російської мережі «Рибар».

Про це пишуть чорногорські медіа Pobjeda і Vremje. 

У матеріалах вказано, що затримано лідерів організації Михайла та Валерію Звінчуків, а також трьох інших їхніх спільників. Їх заарештували в Рісані. 

Михайло Звінчук є полковником ГРУ, відповідальним за гібридні операції, а Валерія перебуває у чорному списку Великої Британії.

Доповнення. Затримання пропагандиста підтвердила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона заявила, що міністерство з'ясовує обставини.

«Рибар» – це російська медіа-інформаційна мережа, заснована у 2018 році. Спочатку задумана як платформа для військового аналізу та висвітлення конфліктів, вона переросла в розгалужену мережу каналів зв’язку, які західні інституції пов’язують із поширенням проросійських наративів, пропагандистською діяльністю та операціями інформаційного впливу.

  • Державний департамент США пропонував винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів США за інформацію, яка допоможе ідентифікувати місцезнаходження авторів та причетних до російського блогу "Рибарь".
  • Нещодавно журналісти чеського видання Seznam Zprаvy викрили європейську операцію російського пропагандистського центру «Рибар», який має понад 1,5 мільйона підписників у Telegram і перебуває під санкціями ЄС.
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