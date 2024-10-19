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США пропонують $10 мільйонів за інформацію про російський блог "Рибарь"

Штати звинувачують "Рибарь" у втручанні у вибори.

США пропонують $10 мільйонів за інформацію про російський блог "Рибарь"
Фото: medium.com

Державний департамент США пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів США за інформацію, яка допоможе ідентифікувати місцезнаходження авторів та причетних до російського блогу "Рибарь".

Про це йдеться на сайті на сайті Держдепу США.

Як ідеться у заяві, "Рибарь" має понад 1,3 мільйона підписників на Telegram-каналі, зосередженому переважно на вторгненні Кремля в Україну. Блог має на меті "зміцнення військового потенціалу Росії та просування проросійських і антизахідних наративів".

Раніше "Рибарь" раніше фінансував ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. "Рибарь" отримує фінансування від російської оборонно-промислової організації "Ростех", проти якої Міністерство фінансів США ввело санкції в червні 2022 року. 

"Рибар покладається на зв’язки та фінансування Ростеху для зміцнення військового потенціалу Росії та просування проросійських і антизахідних наративів", – зазначено у повідомленні.

"Рибарь" керує пропагандистськими каналами в соціальних мережах #HOLDTHELINE і #STANDWTHTEXAS для просування політичних інтересів російського уряду в Сполучених Штатах. 

Крім того, напередодні президентських виборів у США 2024 року ця організація  створила канал «TEXASvsUSA» у соцмережі Х, щоб використовувати проблему іммігрантів без документів, які перетинають кордон Техасу, "що є політично та соціально чутливою темою". Через цей канал "Рибар" намагався посіяти розбрат, сприяти соціальному розколу, розпалювати міжпартійну та расову ворожнечу та заохочувати ненависть і насильство в Сполучених Штатах.

Також у Держдепі США оприлюднили список розшукуваних осіб, причетних до "Рибаря":

  • Володимир Сергійович Беркутов (TEXASvsUSA),
  • Кань Олександр Климович (начальник відеовідділу)
  • Костерова Тетяна Петрівна (керівник відділу іноземних мов),
  • Кузнецова Ольга Сергіївна (регіональний менеджер Рибар),
  • Максим Віталійович Матвєєв "Матвєєв" (дизайнер і керівник контент-групи),
  • Олександр Ігорович Мінін (TEXASvsUSA),
  • Мініна Валентина Валеріївна (TEXASvsUSA),
  • Звінчук Михайло Сергійович (директор "Рибарь"),
  • Звінчук Валерія Володимирівна (креативний директор "Рибаря").

Раніше амерканська розвідка попереджала, що Росія намагається вплинути на вибори США, використовуючи штучний інтелект. 

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