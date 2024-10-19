США пропонують $10 мільйонів за інформацію про російський блог "Рибарь"

Державний департамент США пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів США за інформацію, яка допоможе ідентифікувати місцезнаходження авторів та причетних до російського блогу "Рибарь".

Про це йдеться на сайті на сайті Держдепу США.

Як ідеться у заяві, "Рибарь" має понад 1,3 мільйона підписників на Telegram-каналі, зосередженому переважно на вторгненні Кремля в Україну. Блог має на меті "зміцнення військового потенціалу Росії та просування проросійських і антизахідних наративів".

Раніше "Рибарь" раніше фінансував ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. "Рибарь" отримує фінансування від російської оборонно-промислової організації "Ростех", проти якої Міністерство фінансів США ввело санкції в червні 2022 року.

"Рибар покладається на зв’язки та фінансування Ростеху для зміцнення військового потенціалу Росії та просування проросійських і антизахідних наративів", – зазначено у повідомленні.

"Рибарь" керує пропагандистськими каналами в соціальних мережах #HOLDTHELINE і #STANDWTHTEXAS для просування політичних інтересів російського уряду в Сполучених Штатах.

Крім того, напередодні президентських виборів у США 2024 року ця організація створила канал «TEXASvsUSA» у соцмережі Х, щоб використовувати проблему іммігрантів без документів, які перетинають кордон Техасу, "що є політично та соціально чутливою темою". Через цей канал "Рибар" намагався посіяти розбрат, сприяти соціальному розколу, розпалювати міжпартійну та расову ворожнечу та заохочувати ненависть і насильство в Сполучених Штатах.

Також у Держдепі США оприлюднили список розшукуваних осіб, причетних до "Рибаря":

Володимир Сергійович Беркутов (TEXASvsUSA),

Кань Олександр Климович (начальник відеовідділу)

Костерова Тетяна Петрівна (керівник відділу іноземних мов),

Кузнецова Ольга Сергіївна (регіональний менеджер Рибар),

Максим Віталійович Матвєєв "Матвєєв" (дизайнер і керівник контент-групи),

Олександр Ігорович Мінін (TEXASvsUSA),

Мініна Валентина Валеріївна (TEXASvsUSA),

Звінчук Михайло Сергійович (директор "Рибарь"),

Звінчук Валерія Володимирівна (креативний директор "Рибаря").

These individuals work to spread disinformation that sows social divisions and racial discord aimed at interfering with U.S. elections. They do this work for Rybar, a contractor for Russian government-owned industrial conglomerate Rostec.



Help us stop them. Send us your tips. pic.twitter.com/jLdDvdnkrD — Rewards for Justice (@RFJ_USA) October 16, 2024

Раніше амерканська розвідка попереджала, що Росія намагається вплинути на вибори США, використовуючи штучний інтелект.