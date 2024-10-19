Bloomberg: США закликають Японію посилити обмеження щодо постачання обладнання до мікросхем до Китаю

Без посилення обмежень поставки обладнання для виробництва мікросхем дадуть Пекіну домінувати на ринку.

Урядовці США закликали Японію посилити обмеження на продаж обладнання для виробництва мікросхем до Китаю. У разі невиконання вимог, Сполучені Штати запровадять обмеження для японських компаній.

Про це пише Bloomberg, цитуючи лист провідних республіканців і демократів у Комітеті з питань Китаю Палати представників США від 15 жовтня до посла Японії в США Шігео Ямади.

У Вашингтоні відкидають застереження, що обмеження матимуть негативний вплив на деякі японські компанії.

Законодавці висловлюють в листі занепокоєння щодо здатності Китаю виробляти менш досконалі мікросхеми, що є ключовою сферою уваги Пекіна, особливо після того, як США та їхні союзники припинили продаж найсучаснішого обладнання.

Мікросхеми є "життєво важливими для сучасної економіки і сучасної армії". Китай прагне домінувати на цьому ринку, пишуть американські чиновники. Без посилення обмежень, спрямованих на вирішення цих проблем, поставки американського, японського і нідерландського обладнання для виробництва мікросхем дадуть Пекіну "функціональне вето на здатність наших країн виробляти наші системи озброєнь і сучасні споживчі товари на необхідних рівнях".

У листі наголошується, що США мають також інші варіанти. Один з них — це застосування так званого правила прямих іноземних товарів, або FDPR, яке дозволяє Вашингтону регулювати товари, вироблені за кордоном з використанням навіть найменшої кількості американських технологій.

В адміністрації президента Байдена намагаються посилити контроль над мікросхемами і запобігти доступу Китаю до ШІ, який може принести користь його військовим.

Американські чиновники прагнуть заборонити японським і нідерландським громадянам обслуговувати і ремонтувати сучасне обладнання в Китаї, бо це було заборонено для громадян США.