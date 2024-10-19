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Bloomberg: США закликають Японію посилити обмеження щодо постачання обладнання до мікросхем до Китаю

 Без посилення обмежень поставки обладнання для виробництва мікросхем дадуть Пекіну домінувати на ринку.

Bloomberg: США закликають Японію посилити обмеження щодо постачання обладнання до мікросхем до Китаю
Фото: americanaffairsjournal.org

Урядовці США закликали Японію посилити обмеження на продаж обладнання для виробництва мікросхем до Китаю. У разі невиконання вимог, Сполучені Штати запровадять обмеження для японських компаній.

Про це пише Bloomberg, цитуючи  лист провідних республіканців і демократів у Комітеті з питань Китаю Палати представників США від 15 жовтня до посла Японії в США Шігео Ямади.

У Вашингтоні відкидають застереження, що обмеження матимуть негативний вплив на деякі японські компанії.

Законодавці висловлюють в листі занепокоєння щодо здатності Китаю виробляти менш досконалі мікросхеми, що є ключовою сферою уваги Пекіна, особливо після того, як США та їхні союзники припинили продаж найсучаснішого обладнання. 

Мікросхеми є "життєво важливими для сучасної економіки і сучасної армії". Китай прагне домінувати на цьому ринку, пишуть американські чиновники. Без посилення обмежень, спрямованих на вирішення цих проблем, поставки американського, японського і нідерландського обладнання для виробництва мікросхем дадуть Пекіну "функціональне вето на здатність наших країн виробляти наші системи озброєнь і сучасні споживчі товари на необхідних рівнях".

У листі наголошується, що США мають також інші варіанти. Один з них — це застосування так званого правила прямих іноземних товарів, або FDPR, яке дозволяє Вашингтону регулювати товари, вироблені за кордоном з використанням навіть найменшої кількості американських технологій.

В адміністрації президента Байдена намагаються посилити контроль над мікросхемами і запобігти доступу Китаю до ШІ, який може принести користь його військовим. 

Американські чиновники прагнуть заборонити японським і нідерландським громадянам обслуговувати і ремонтувати сучасне обладнання в Китаї, бо це було заборонено для громадян США.

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