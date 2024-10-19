Громадяни Молдови усе більше отримують маніпулятивні повідомлення перед виборами і референдумом

Служба інформаційних технологій і кібербезпеки Молдови попередила, що все більше людей отримують у месенджерах маніпулятивні повідомлення перед виборами і референдумом, пише Newsmaker.

Деякі повідомлення надходять із номерів телефонів Індонезії. Вони мають на меті маніпулювати громадською думкою.

«Все більше людей отримують підозрілі повідомлення у WhatsApp та на інших платформах. Деякі, схоже, надходять із Індонезії, але в них йдеться про нашу країну. Ці повідомлення намагаються маніпулювати громадською думкою про референдум та вибори», — заявила Служба інформаційних технологій та кібербезпеки.

Тож громадянам Молдови рекомендували блокувати відправника, повідомити про спам або ж поскаржитися на повідомлення. При цьому найголовніше – не поширювати ці фейки.