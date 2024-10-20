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У Джорджії унаслідок аварії на поромній переправі загинуло 7 осіб

Аварія сталася на острові Сапело під час святкувань місцевої громади.

У Джорджії унаслідок аварії на поромній переправі загинуло 7 осіб

В американському штаті Джорджія обвалилася доріжка поромної переправи, унаслідок загинуло щонайменше 7 людей загинули, ще кілька отримали поранення, пише DW з посиланням на місцеву владу.

Аварія сталася на острові Сапело, люди відзначали День культури, щорічний фестиваль на честь історичної чорношкірої громади острова, яка зберегла більшу частину своєї африканської спадщини через острівну ізоляцію. Майже 20 людей впали у води Атлантики.

Відомо, що вісьмох осіб госпіталізували, шестеро з них отримали важкі поранення.

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Берегова охорона США долучила до пошуково-рятувальних робіт гелікоптери та катери, оснащені гідролокаторами.

Президент США Джо Байден висловив співчуття родинам трагедії. 

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