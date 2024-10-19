Politico: США намагаються протистояти російському впливу на вибори в Молдові

США, ЄС і НАТО поділилися із Молдовою інформацією про загрози та порадами про те, як протистояти спробам досягти сприятливого результату для президента Росії Володимира Путіна.

Кілька агенцій США підтримують уряд Молдови в захисті від кібератак і дезінформації з боку Росії, спрямованої на втручання у президентські вибори в Молдові, які пройдуть завтра, 20 жовтня.

Про це пише Politico.

"Молдова була атакована дезінформацією, кібератаками та кампаніями впливу, пов’язаними з Росією, за кілька місяців до голосування в неділю, під час якого жителі цієї центральноєвропейської країни обиратимуть президента та чи продовжуватимуть шлях до членства в ЄС", – йдеться у матеріалі.

Тому США, ЄС і НАТО надіслали туди радників і поділилися інформацією про загрози та порадами про те, як протистояти спробам досягти сприятливого результату для президента Росії Володимира Путіна.

За словами американських посадовців, вибори в Молдові служать нагадуванням про те, що Росія активно працює над тим, щоб впливати на вибори за кордоном у спосіб, який може підірвати глобальні альянси.

"Російські зловмисники націлені не тільки на вибори в США — і доклали спільних зусиль, щоб сформувати результати виборів у ключових партнерах США, використовуючи багато тих самих методів і тактик», – сказав голова відділу розвідки Сенату Марк Ворнер.

За Молдовою також уважно спостерігають західні союзники щоб зрозуміти, як Росія може спробувати втрутитися в інші вибори в Європі, щоб вплинути на результат війни в Україні. Як і в США, спроби спотворити результати голосування в Молдові тривають місяцями і не припиняються, незважаючи на спроби західних союзників Молдови закликати Москву до відповідальності.

Віце-прем’єр-міністерка Молдови та головна представниця ЄС з питань інтеграції Крістіна Герасимова заявила, що РФ застосовує "класичний гібридний інструментарій, для впливу на вибори, але його масштаби дійсно безпрецедентні".

"Ми бачимо гібридні атаки на державні установи, відповідальні за такі важливі служби, як пошта та аеропорт. Ми бачимо підкуп голосів. Ми бачимо використання місцевих корумпованих ставлеників і політичних партій — їм дають готівку, щоб дестабілізувати ситуацію на місці", – зазначила вона.

Агентство США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури співпрацює з урядом Молдови та приватним сектором, щоб надати підтримку, зокрема обмін інформацією про загрози та протидію кібератакам на критично важливі організації. Державний департамент також надав допомогу. До протидії російсьокму впливу долучилося і НАТО.

Цього тижня США звинуватили Москву у виділенні "мільйонів доларів" на підтримку обраних кандидатів на президентських виборах, зокрема звинувачуючи Ілана Шора, колишнього проросійського політика, у фінансовій підтримці зусиль, спрямованих на те, щоб молдавани голосували проти повного членства в ЄС.

Зокрема, писали про те, що Шор допоміг відмити понад 15 мільйонів доларів російських грошей, які пізніше використали, щоб у вересні заплатити приблизно 130 000 молдаванам, які голосували проти просування вперед в ЄС.

У країні проживає трохи більше 2,4 мільйона жителів, тобто кількість тих, хто "став мішенню", становить близько 5 відсотків населення.

Останніми днями США та ЄС активізували свою підтримку: адміністрація Байдена запропонувала кібер- та технічну допомогу урядовим установам Молдови та групам приватного сектору під час виборів.

Але навіть якщо партнерам Молдови вдасться захистити голосування на цих вихідних, Москва може мати ще один шанс перехилити терези наступного року, коли в Молдові відбудуться парламентські вибори.