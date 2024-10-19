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У Польщі біля Гданська трапилася ДТП за участі 21 авто: загинули четверо осіб

12 людей отримали поранення, серед постраждалих є діти. 

У Польщі біля Гданська трапилася ДТП за участі 21 авто: загинули четверо осіб
Масштабна ДТП біля Гданська
Фото: PomorskaPolicja

Уночі 18 жовтня, близько 23:15 на об'їзній Гданська у Польщі трапилася масштабна ДТП. Там зіткнувся 21 автомобіль. Загинули 4 людей, 12 отримали травми. Серед постраждалих є діти. 

Про це йдеться у повідомленні Поморської поліції та пише RMF24.

Аварія трапилася на відремонтованій ділянці траси S7 у напрямку до Гдині. 

В аварії зіткнулися 21 автомобіль, кілька з них загорілися. Один згорів повністю. До роботи на місці ДТП було залучено кілька десятків поліцейських з різних підрозділів. 

Масштабна ДТП біля Гданська
Фото: PomorskaPolicja
Масштабна ДТП біля Гданська

За попередньою інформацією, 37-річний водій вантажівки з напівпричепом здійснив наїзд на задню частину транспортних засобів, що їхали попереду. Цього водя затримали та перевірили його на стан сп'яніння. 

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