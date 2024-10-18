Байден про удари вглиб Росії: консенсусу зараз немає

Президент США Джо Байден розповів про ситуацію із дозволом Україні бити західною далекобійною зброєю вглиб Росії.
Про це повідомляє “Європейська правда”.
"У зовнішній політиці ніколи не кажуть: "Я ніколи не передумаю". Зараз консенсусу щодо далекобійної зброї немає", – сказав Байден.
Таким чином він відповів на запитання, чи існує ймовірність зміни його позиції стосовно застосування Україною далекобійної зброї для ударів вглиб Росії, "що є однією з головних пропозицій, висунутих президентом Зеленським".
- У Берліні відбулася зустріч лідерів чотирьох держав: США Джо Байдена, Франції Еммануеля Макрона, Німеччини Олафа Шольца і Британії Кіра Стармера.
- Також Байден провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, лідери обговорили американсько-німецькі відносини, а також скоординували підтримку України у її обороні від російської агресії.
- Раніше речник Володимира Зеленського повідомив, що першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються самі росіяни.
- А перед тим Джо Байден заявив, що його адміністрація "просто зараз опрацьовує" питання зняття заборони на використання наданої США дальнобійної зброї по цілях на території Росії.