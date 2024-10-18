Байден про удари вглиб Росії: консенсусу зараз немає

Президент США Джо Байден на саміті G7 у Борго-Егнація, Італія, 13 червня 2024 року.

Президент США Джо Байден розповів про ситуацію із дозволом Україні бити західною далекобійною зброєю вглиб Росії.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"У зовнішній політиці ніколи не кажуть: "Я ніколи не передумаю". Зараз консенсусу щодо далекобійної зброї немає", – сказав Байден.

Таким чином він відповів на запитання, чи існує ймовірність зміни його позиції стосовно застосування Україною далекобійної зброї для ударів вглиб Росії, "що є однією з головних пропозицій, висунутих президентом Зеленським".