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Байден про удари вглиб Росії: консенсусу зараз немає

Конкретики Байден не повідомив.

Байден про удари вглиб Росії: консенсусу зараз немає
Президент США Джо Байден на саміті G7 у Борго-Егнація, Італія, 13 червня 2024 року.
Фото: EPA-EFE/DONATO FASANO

Президент США Джо Байден розповів про ситуацію із дозволом Україні бити західною далекобійною зброєю вглиб Росії. 

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"У зовнішній політиці ніколи не кажуть: "Я ніколи не передумаю". Зараз консенсусу щодо далекобійної зброї немає", – сказав Байден.

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Таким чином він відповів на запитання, чи існує ймовірність зміни його позиції стосовно застосування Україною далекобійної зброї для ударів вглиб Росії, "що є однією з головних пропозицій, висунутих президентом Зеленським".

  • У Берліні відбулася зустріч лідерів чотирьох держав: США Джо Байдена, Франції Еммануеля Макрона, Німеччини Олафа Шольца і Британії Кіра Стармера.
  • Також Байден провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, лідери обговорили американсько-німецькі відносини, а також скоординували підтримку України у її обороні від російської агресії. 
  • Раніше речник Володимира Зеленського повідомив, що першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються самі росіяни.
  • А перед тим Джо Байден заявив, що його адміністрація "просто зараз опрацьовує" питання зняття заборони на використання наданої США дальнобійної зброї по цілях на території Росії.
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