ХАМАС, ймовірно, призначить нового лідера з-за меж Гази після смерті Сінвара

Терористичне угрупування ХАМАС, ймовірно, замінить Ях'ю Сінвара новим політичним лідером, який базуватиметься за межами Гази. Водночас його брат, Мохаммад Сінвар, ймовірно, візьме на себе більшу роль у керуванні війною проти Ізраїлю.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що головні претенденти на заміну Сінвару базуються в Катарі.
Ймовірно, що ключовим у призначенні голови ХАМАС буде вплив Ірану як головного спонсора, а також інтереси Катару.
Заступник вбитого Сінвара, його потенційний заступник Халіл Аль-Хайя, заявив, що ізраїльські заручники не будуть повернуті, доки ізраїльські війська не виведуть з Гази та не закінчиться війна.
Іншими основними претендентами на лідерство є Халед Мешааль, попередник Ганії, і Мохаммад Дарвіш, маловідома особа, яка головує в Раді Шури.
Як повідомило джерело у ХАМАС, очікується, що Хайя не зіткнеться з проблемами під час виконання своєї ролі “де-факто лідера Гази”. Хайя підтримував добрі стосунки з військовим крилом і був близький як до Сінвара, так і до Ганії.
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