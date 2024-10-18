ХАМАС, ймовірно, призначить нового лідера з-за меж Гази після смерті Сінвара

Ймовірно, що ключовим у призначенні голови ХАМАС буде вплив Ірану як головного спонсора, а також інтереси Катару.

Терористичне угрупування ХАМАС, ймовірно, замінить Ях'ю Сінвара новим політичним лідером, який базуватиметься за межами Гази. Водночас його брат, Мохаммад Сінвар, ймовірно, візьме на себе більшу роль у керуванні війною проти Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що головні претенденти на заміну Сінвару базуються в Катарі.

Ймовірно, що ключовим у призначенні голови ХАМАС буде вплив Ірану як головного спонсора, а також інтереси Катару.

Заступник вбитого Сінвара, його потенційний заступник Халіл Аль-Хайя, заявив, що ізраїльські заручники не будуть повернуті, доки ізраїльські війська не виведуть з Гази та не закінчиться війна.

Іншими основними претендентами на лідерство є Халед Мешааль, попередник Ганії, і Мохаммад Дарвіш, маловідома особа, яка головує в Раді Шури.

Як повідомило джерело у ХАМАС, очікується, що Хайя не зіткнеться з проблемами під час виконання своєї ролі “де-факто лідера Гази”. Хайя підтримував добрі стосунки з військовим крилом і був близький як до Сінвара, так і до Ганії.