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У ХАМАС заявили про убивство в Ірані одного зі своїх лідерів

Ісмаїл Ганія до 2014 року очолював уряд Палестинської держави. 

У ХАМАС заявили про убивство в Ірані одного зі своїх лідерів
Ісмаїл Ганія
Фото: Egypt Times

Палестинський "Рух ісламського опору" (ХАМАС) заявив про смерть одного зі своїх лідерів Ісмаїла Ганія у Тегерані. В убивстві організація звинуватила "сіоністів", пише The Guardian.

Революційна гвардія Ірану повідомила, що Ганія загинув разом із охоронцем у будинку, де він зупинився на час візиту до Тегерана. Політичний лідер ХАМАСу перебував в Тегерані з нагоди інавгурації нового іранського президента Масуда Пезешкіна.

Іран повідомив, що розслідує атаку. 

Ісмаїл Ганія був прем'єр-міністром Палестинської держави в 2006-2014 роках. Зі смуги Гази він виїхав у 2019 році, після чого жив у Катарі. 

У квітні Ізраїль убив трьох синів Ганії, теж задіяних у ХАМАС. Вони загинули унаслідок удару по табору для біженців.

Атаку на резиденцію лідера ХАМАСу в Тегерані Ізраїль поки що не коментував.

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