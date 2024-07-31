У ХАМАС заявили про убивство в Ірані одного зі своїх лідерів

Палестинський "Рух ісламського опору" (ХАМАС) заявив про смерть одного зі своїх лідерів Ісмаїла Ганія у Тегерані. В убивстві організація звинуватила "сіоністів", пише The Guardian.

Революційна гвардія Ірану повідомила, що Ганія загинув разом із охоронцем у будинку, де він зупинився на час візиту до Тегерана. Політичний лідер ХАМАСу перебував в Тегерані з нагоди інавгурації нового іранського президента Масуда Пезешкіна.

Іран повідомив, що розслідує атаку.

Ісмаїл Ганія був прем'єр-міністром Палестинської держави в 2006-2014 роках. Зі смуги Гази він виїхав у 2019 році, після чого жив у Катарі.

У квітні Ізраїль убив трьох синів Ганії, теж задіяних у ХАМАС. Вони загинули унаслідок удару по табору для біженців.

Атаку на резиденцію лідера ХАМАСу в Тегерані Ізраїль поки що не коментував.