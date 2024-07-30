Литва поскаржилася Єврокомісії на Угорщину, яка полегшила росіянам і білорусам процедуру в'їзд на свою територію

Глава МЗС крани стверджує, що такий крок є загрозою безпеці Євросоюзу.

Литва скаржиться до Європейської комісії на рішення Угорщини полегшити процедуру в'їзду в країну для громадян Росії та Білорусії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає BNS.

Ландсбергіс стверджує, що такий крок є загрозою безпеці Євросоюзу.

"Ми неприємно здивовані інформацією, що з'явилася в ЗМІ, про те, що Угорщина включила громадян Росії і Білорусії в свою національну імміграційну програму, яка дасть їм можливість вільно приїжджати і вільно пересуватися всередині Шенгенської зони", сказав міністр.

Ландсбергіс зазначив, що, на думку Литви, на це рішення Будапешта треба реагувати на рівні ЄС, бо воно є "дуже серйозною загрозою безпеці Шенгенської зони та багатьох європейських країн".

Міністр повідомив, що Литва звернулася до Єврокомісії з проханням проаналізувати рішення Угорщини "з точки зору цілісності Шенгенської зони та запобігання загрозам для неї".

На думку Ландсбергіса, окремої оцінки вимагає той факт, що Угорщина ухвалила таке рішення в умовах, коли європейські країни стикаються з диверсіями, які лиш посилюються, і за якими, як вважають, стоїть російська розвідка.

"У той час, як більшість європейських країн шукають способи ефективного захисту від цих атак, Угорщина не тільки перешкоджає таким зусиллям, але своїми діями сприяє або принаймні полегшує ворожу поведінку", - наголосив дипломат.

За його словами, така ситуація робить дискусії в ЄС ще більш актуальними через нездатність Угорщини утриматися від кроків, які б порушували спільну політику та інтереси блоку.

Згідно з правилами ЄС, уряди країн-членів мають право самостійно вирішувати питання про легальну міграцію та дозволи на роботу. Громадяни країн, які не входять до Євросоюзу, але мають візи ЄС, як правило, можуть вільно переміщатися Шенгенською зоною, яка охоплює 29 країн, включаючи Норвегію і Швейцарію.