Ця схема допомоги передбачає державні виплати на проживання.

Болгарія продовжила терміни надання допомоги для біженців з України

Сьогодні, 31 липня, тимчасовий уряд Болгарії продовжив до кінця 2024 року схему державної підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Ця схема допомоги передбачає державні виплати на проживання. Її вперше запровадив у 2022 році болгарський уряд на чолі з Кирилом Петковим.

Поточна схема допомоги мала закінчитися 31 липня 2024 року.

З моменту вторгнення РФ в Україну в 2022 році до Болгарії в’їхало 2 454 748 українців.

За схемою тимчасового захисту ЄС Болгарія зареєструвала 181 868 осіб. В Болгарії зараз залишаються 55 302 особи, за державною схемою влаштовано 6 081 людину.