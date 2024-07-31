Після обшуків у парламенті Молдови прокуратура повідомила про двох затриманих

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами Молдови підтвердила інформацію про затримання двох осіб, яких підозрюють у державній зраді та змові проти країни, передає Newsmaker.

Як уточнили правоохоронці, йдеться про співробітників парламенту та прикордонної поліції.

За даними слідства, один із підозрюваних, починаючи з 2023 року, збирав і передавав співробітнику посольства Росії інформацію проти Молдови.

Другого затриманого підозрюють у змові проти Молдови з метою отримання особистої вигоди. Чиновник, за інформацією прокуратури, підтримував контакт із співробітником посольства для збору та передачі йому інформації, яку використовують проти інтересів Молдови.

Обох підозрюваних затримали на 72 години. Прокуратура продовжує розслідування.

NewsMaker пише, що серед затриманих - голова юридичного департаменту парламенту Йон Крянге.