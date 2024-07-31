У парламенті Молдови відбуваються обшуки через справу про шпигунство на користь РФ, ‒ ЗМІ

У парламенті Молдови відбуваються обшуки, можливо, у справі про шпигунство, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ЗМІ.

“У Кишиневі співробітники Служби інформації та безпеки спільно з Прокуратури боротьби з організованою злочинністю та особливими справами проводять обшуки в будівлі парламенту Молдови в рамках кримінальної справи”, ‒ йдеться у матеріалі.

Про яку кримінальну справу йдеться у Службі інформації не уточнили.

Джерела Радіо Вільна Європа повідомляють, що розслідування ведеться у справі про шпигунство щодо голови юридичного департаменту парламенту Молдови Йона Крянге. За словами співрозмовників видання, чиновника спіймали на місці злочину під час передачі інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі.

За даними джерел видання NewsMaker, обшуки пов'язані з розслідуванням справи про зраду батьківщини.