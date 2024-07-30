Українські кіберактивісти вивели з ладу понад 110 серверів групи російських компаній "Ростсельмаш"

Це найбільший у РФ виробник сільськогосподарської техніки.

Українські ІТ-спеціалісти із BO “Team” атакували російську групу компаній “Комбайновий завод "Ростсельмаш”, повідомляє "Інформаційний спротив".

Унаслідок атаки з ладу вивели понад 110 серверів і близько 2500 комп’ютерів працівників компанії.

Також кіберактивісти знищили і зашифрували більш ніж 200 терабайт даних “Ростсельмашу”, зокрема, резервні копії.

“Ростсельмаш” є найбільшим у Російській Федерації виробником сільськогосподарської техніки. Так, на світовому ринку частка "Ростсельмашу" становить 17 % а на російському - 65%.

Торік група отримала чистий прибуток у розмірі 16,292 мільярда рублів, зокрема, завдяки продажу обладнання для збору і переробки краденого зерна на тимчасово окупованих українських територіях.