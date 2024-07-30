Шмигаль: мешканці прифронтових громад зможуть безкоштовно заготовляти дрова

Також уряд ухвалив держпрограму, яка передбачає, зокрема, диверсифікацію джерел водопостачання для дев’яти регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій.

Сьогодні, 30 липня, Кабмін продовжив розгляд питань щодо підготовки прифронтових територій до опалювального сезону. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що під час виїзних засідань уряд узяв на контроль вирішення проблеми заготівлі деревини.

“Сьогодні затвердили постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безкоштовно заготовляти дрова для домашніх потреб без шкоди для наших лісів”, – сказав Шмигаль.

Крім того, як повідомив прем’єр, уряд ухвалив рамкову Концепцію державної програми комплексного водозабезпечення для дев’яти регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій. На її основі у найкоротший час буде розроблено відповідну програму.

“Наша мета – забезпечити людей та підприємства достатньою кількістю води, модернізувати інженерні системи, диверсифікувати джерела водопостачання”, – пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, також Шмигаль сьогодні повідомив, що ситуація в енергетиці стабілізувалася завдяки похолоданню та завершенню ремонтів на 2-х блоках атомних станцій. Водночас продовжується підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації.