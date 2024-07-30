У Харкові затримали шпигуна воєнної розвідки Росії, який готував нову серію ракетно-бомбових ударів по місту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Основними цілями росіян були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру. У такий спосіб вони сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області.

"Щоб скоригувати повітряну атаку, російська спецслужба завербувала громадянина РФ, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні популярного банку. Для отримання координат цілей фігурант «втемну» намагався використати свою знайому – працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації. Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його діяльності. Його затримали у власному помешканні.

Під час розслідування також було встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові. Для цього він регулярно об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор.

За даними слідства, шпигун був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Росіяни обстрілюють Харків кожного дня, і атакують КАБами. 26 липня в Харкові та області пролунав перший сигнал відбою повітряної тривоги за понад дві доби. Режим небезпеки, оголошений 23 липня о 18:31, став найдовшим для регіону за весь час повномасштабного вторгнення.