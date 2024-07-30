Головне за ніч та ранок вівторка, 30 липня: 149 боєзіткнень, 25 знищених ворожих танків, ковід у столиці

149 бойових зіткнень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські терористи завдали по позиціях наших військ та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 62 авіаударів із використанням 99 КАБів.

Важкі бої тривають майже по всій лінії фронту, ворог не полишає спроб вибити наших захисників у Запорізькій області. Найгірша ситуація все ще на Покровському напрямку, повідомив речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка і Торецька.

На Покровському захисники відбивали 52 атаки окупантів. Росіяни атакували у районах десяти різних населених пунктів, найактивніше – біля Новолександрівки, Желанного і Прогреса.

На Курахівському Сили оборони відбили 21 штурмову дію росіян неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди. Ворог втратив тут велику кількість броні.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 окупантів, 25 ворожих танків та 46 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 577 060 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 5 отримали поранення.

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 306 людей, у тому числі 34 дітей.

Більше інформації – в новині.

Місто Торецьк - важлива логістична розв’язка, яка веде на Костянтинівку. Тому росіяни безперервно нищать його КАБами, перетворюючи колись тихе шахтарське містечко на попіл.

Що відбувається у Торецьку зараз, журналістам "Українського Свідка" розповіли бійці 32 ОМБр.

Цивільних тут майже не залишилося, адже росіяни безперервно обстрілюють населений пункт КАБами.

Докладніше – в новині.

Департамент охорони здоров'я Київської міської держадміністрації повідомив про суттєве зростання захворюваності на коронавірус у столиці.

Якщо у червні зафіксовано менше 200 випадків інфекції Covid-19, то від початку липня кількість хворих сягнула позначки у 900. Станом на зараз госпіталізовано 73 жителів Києва, у яких виявлено важкий перебіг коронавірусу. 18 з них – діти. У середньому щодня до лікарень привозять 20 пацієнтів з Covid.

Від початку 2024-го коронавірус став причиною 52 смертей у столиці.

У КМДА нагадують: в разі захворювання дуже важливо дотримуватися режиму самоізоляції, щоб не розповсюджувати вірус. До засобів профілактики належать дотримання гігієнічних вимог, постійні провітрювання та вологе прибирання, уникнення закритих приміщень з великою кількістю людей.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!