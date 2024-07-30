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​Сили оборони за добу ліквідували 1060 окупантів, 25 ворожих танків та 46 артсистем

Загалом Росія вже втратила в Україні 577 060 військових.

​Сили оборони за добу ліквідували 1060 окупантів, 25 ворожих танків та 46 артсистем
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 577 060 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 577060 (+1060) 
  • танків ‒ 8381 (+25)
  • бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38)
  • артилерійських систем – 16056 (+46)
  • РСЗВ – 1130 (+1)
  • засоби ППО ‒ 906 (+0)
  • літаків – 363 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27) 
  • крилаті ракети ‒ 2406 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53) 
  • спеціальна техніка ‒ 2696 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що днями в тимчасово окупованому Росією Криму поховали щонайменше 880 представників армії Росії.

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