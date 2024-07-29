Головне за понеділок, 29 липня: 117 боєзіткнень, обстріл Торецька, олімпійська бронза Харлан

Бойові дії на Донеччині, 117 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський на передовій, "медичний Оскар України". Яким запам’ятається 887-й день повномасштабної війни.

Ольга Харлан під час виступу на Олімпіаді.

У День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.

Як йдеться у повідомленні Офісу президента, бійці ССО воюють на найгарячіших ділянках фронту та успішно проводять спецоперації і виконують завдання. "Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомель, Херсонщина й операція на Харківщині. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один із найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо", – сказав Зеленський.

Також під час поїздки Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан на характері перемогла кореянку Чой Себін у поєдинку за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі – 15:14.

Ольга поступалася під час матчу з рахунком 6:11, але змогла наздогнати суперницю і перемогти, завдавши фінального уколу за рівного рахунку.

Ця медаль стала першою для збірної України на цьогорічних Іграх.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 липня відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському і Торецькому напрямках.

Противник завдав по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 82 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 91 КАБ), використав для ураження 459 дронів-камікадзе. Здійснив 3467 обстрілів позицій наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 липня – в новині.

Сьогодні, 29 липня, вранці росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині. Щонайменше троє людей загинуло, стільки ж поранені, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни знову ударили по місту сьогодні зранку. Усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані", – написав він.

Крім того, одна людина загинула у Гродівці.

Росія практично завершила підготовку до нового масованого удару. Ймовірно, ворог акцентуватиметься на енергетиці та транспортній інфраструктурі, зокрема аеродромах, повідомили джерела LB у Силах оборони. Варто зазначити, що готовність до завдання ударів у ворога спостерігається щотижня, а енергетика і транспортна інфраструктура вже давно є його цілями.

Попереднього тижня ворог здійснював тренувальні вильоти літаків Ту-160 у форматі, близькому до відпрацювання ударів по Україні. Це свідчить про можливу підготовку росіян до залучення таких літаків для ударів.

На попередньому рівні залишається ризик ураження наземних об’єктів на території України, зокрема для Києва та обласних центрів північних і західних областей.

Більше інформації – в новині.

Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини.

Зокрема ФРН спільно з Данією передали вісім бойових танків Leopard 1A5.

Що ще в переліку – в новині.

Про нові пакети безпекової допомоги для України оголосили і США.

Завтра, 30 липня, відключень електроенергії в Україні не прогнозують, повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що причинами є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

При зміні ситуації в енергосистемі, тобто про застосування заходів обмеження споживання, повідомлять додатково.

«Медичний Оскар України» - громадська нагорода, яку присуджують за значні результати в галузі охорони здоров’я, у духовному й фізичному розвитку українського суспільства. Заснована у 2017 році за погодження найбільших християнських церков України.

Лауреатами цьогоріч стали 70 цивільних та військових медиків з-понад 300 номінованих учасників. Повний список, який опублікували 29 липня, - в нашій новині.

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