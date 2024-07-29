Генштаб підтвердив удари по низці тягових електропідстанцій в Курській області

Ударів завдали здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах росіян на території країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ударів завдали здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

В Генштабі наголосили - російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для українських військ. Зокрема, вражені об’єкти забезпечують функціонування російської залізниці, яка здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії.

“Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу”, - підкреслили в Генштабі.