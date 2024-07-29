Одну з одеських вулиць перейменують на честь Героя України Решата Аметова

В рамках деколонізації в Одесі перейменують вулицю на честь Героя України Решата Аметова.
Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.
Крім того, в Одесі перейменують сквер на честь голови І Курултаю кримськотатарського народу Номана Челебіджіхана.
“Це перейменування є важливим кроком на шляху до збереження та вшанування історії і культурної спадщини кримськотатарського народу, а також це є символом підтримки та солідарності з українським народом у боротьбі проти колоніального минулого”, - зазначили в Кримськотатарському ресурсному центрі.
Решат Аметов – перша жертва російських окупантів в Криму. Невідомі в камуфляжній формі викрали його в центрі Сімферополя 10 років тому, 3 березня 2014 року. Решат Аметов проводив там поодинокий пікет проти окупації Криму. Тіло Аметова знайшли 15 березня в полі с. Земляничне Білогірського району з колото-різаними пораненнями в області лівої очниці та іншими численними тілесними ушкодженнями. Голова була обв’язана скотчем, на руках були наручники. У нього залишилися троє малолітніх дітей.
Номан Челебіджіхан – перший голова уряду Кримської Народної Республіки. Він відомий як організатор I Курултаю кримськотатарського народу, перший муфтій мусульман Криму, Литви, Польщі, Білорусії та як автор вірша “Ant etkenmen” («Клянуся»), який став національним гімном кримських татар.
- Президент Петро Порошенков 2017 році посмертно присвоїв кримчанину Решату Аметову звання Героя України.