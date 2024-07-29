Соцопитування: для українців найбільш цінні свобода, безпека і справедливість

Водночас невеликий відсоток тих громадян, які готові захищати свої права.

Найбільш цінними для українців є свобода, безпека і справедливість.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва у 2023 році у співпраці з Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні та Центром прав людини ZMINA за підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Дослідження з 2016 року вивчає, як змінюються погляди та розуміння прав людини в Україні.

Свободу як найбільшу цінність вибрали 90,7% опитаних, безпеку - 79%, а справедливість - 76,1%.

Результати соцопитування

Серед найбільш важливих прав громадяни нашої держави назвали право на життя (89,6% респондентів), право на свободу та особисту недоторканність (65,5%), а також право на житло (58,3%).

Результати соцопитування

Дослідження показало, що українці лишаються відносно пасивними щодо захисту своїх прав. Зокрема, 44% опитаних визнали, що хоча б раз стикались з порушенням своїх прав.

При цьому 48,6% опитаних навіть не намагалися захищати права, 33,6% намагались, але безуспішно, а 17,8% це вдалося. Робили це через поліцію (24,8%), адвокатів безоплатної правничої допомоги (20,7%) і суд (19,5%) та через потрібні знайомства або ж родичів (теж 19,5%).

Результати соцопитування

Результати попередніх опитувань показали, що для захисту своїх порушених прав українці стали удвічі частіше звертатись до поліції. Також кількість тих, хто звертався до адвокатів безоплатної правничої допомоги у 2023 році, зросла до 21%, порівняно з 11% у 2020.