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Соцопитування: для українців найбільш цінні свобода, безпека і справедливість

Водночас невеликий відсоток тих громадян, які готові захищати свої права.

Соцопитування: для українців найбільш цінні свобода, безпека і справедливість
Опитування
Фото: dyvys.info

Найбільш цінними для українців є свобода, безпека і справедливість.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва у 2023 році у співпраці з Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні та Центром прав людини ZMINA за підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Дослідження з 2016 року вивчає, як змінюються погляди та розуміння прав людини в Україні.

Свободу як найбільшу цінність вибрали 90,7% опитаних, безпеку - 79%, а справедливість - 76,1%.

Результати соцопитування
Результати соцопитування

Серед найбільш важливих прав громадяни нашої держави назвали право на життя (89,6% респондентів), право на свободу та особисту недоторканність (65,5%), а також право на житло (58,3%).

Результати соцопитування
Результати соцопитування

Дослідження показало, що українці лишаються відносно пасивними щодо захисту своїх прав. Зокрема, 44% опитаних визнали, що хоча б раз стикались з порушенням своїх прав. 

При цьому 48,6% опитаних навіть не намагалися захищати права, 33,6% намагались, але безуспішно, а 17,8% це вдалося. Робили це через поліцію (24,8%), адвокатів безоплатної правничої допомоги (20,7%) і суд (19,5%) та через потрібні знайомства або ж родичів (теж 19,5%).

Результати соцопитування
Результати соцопитування

Результати попередніх опитувань показали, що для захисту своїх порушених прав українці стали удвічі частіше звертатись до поліції. Також кількість тих, хто звертався до адвокатів безоплатної правничої допомоги у 2023 році, зросла до 21%, порівняно з 11% у 2020.

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