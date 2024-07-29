Родичі благали вчасно виїхати: рятувальники показали відео евакуації з Торецька

Рятувальники протягом минулого тижня евакуювали 63 людини з Торецької громади. Серед них – вісім маломобільних людей та двоє поранених.

Їх доставили до безпечніших населених пунктів Донецької області. Про це повідомили в Telegram ДСНС України.

"Інтенсивні обстріли, постійна небезпека та паніка людей – це лише мала частина того, з чим стикаються рятувальники Донеччини під час виконання своїх службових обов'язків. Не дивлячись на всі труднощі й перепони надзвичайники роблять усе можливе, аби убезпечити громадян та евакуювати їх зі смертельно небезпечних місць. Ситуація критична! Не зволікайте: евакуація – єдиний безпечний шлях зараз. Рятувальники зроблять все можливе, щоб вам допомогти", – закликали вони.

Одну родину з маломобільним дідусем буквально благали виїхати. Рятувальники прийшли до родини додому та показали відеозвернення, в якому родичі просили їх поїхати. Їх вдалося переконати врятуватися.