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Родичі благали вчасно виїхати: рятувальники показали відео евакуації з Торецька

Працівники ДСНС допомогли перебратися в безпечніше місце.

Родичі благали вчасно виїхати: рятувальники показали відео евакуації з Торецька
Фото: скріншот

Рятувальники протягом минулого тижня евакуювали 63 людини з Торецької громади. Серед них – вісім маломобільних людей та двоє поранених. 

Їх доставили до безпечніших населених пунктів Донецької області. Про це повідомили в Telegram ДСНС України. 

"Інтенсивні обстріли, постійна небезпека та паніка людей – це лише мала частина того, з чим стикаються рятувальники Донеччини під час виконання своїх службових обов'язків. Не дивлячись на всі труднощі й перепони надзвичайники роблять усе можливе, аби убезпечити громадян та евакуювати їх зі смертельно небезпечних місць. Ситуація критична! Не зволікайте: евакуація – єдиний безпечний шлях зараз. Рятувальники зроблять все можливе, щоб вам допомогти", – закликали вони. 

Одну родину з маломобільним дідусем буквально благали виїхати. Рятувальники прийшли до родини додому та показали відеозвернення, в якому родичі просили їх поїхати. Їх вдалося переконати врятуватися. 

  • Торецьк – прифронтове місто, на яке наступає російська армія. Ворог систематично завдає ударів по цивільних будинках. Гаряча лінія ОВА щодо евакуації та розміщення в більш безпечних областях України – 098-890-33-18 та 066-285-62-90.
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