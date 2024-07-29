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Deep State: Росія знову просунулася на Покровському напрямку

За тиждень ворог здійснив велике просування. 

За даними аналітиків Deep State, ворог знову просунувся на Покровському та Курахівському напрямках. 

Просування відбулося у Веселому, Красногорівці (Генштаб відносить до Курахівського напрямку), біля Желанного та Новоолександрівки. Відповідне оновлення Deep State опублікували 28 липня. 

На мапі видно, наскільки велике просування відбулося за тиждень:

Станом на 22 липня, згідно з даними мапи
Фото: Deep State
Станом на 22 липня, згідно з даними мапи

Зокрема, ворог розширив захоплену площу від населеного пункту Прогрес, де в оточенні опинилися захисники з 31 бригади. Минулого тижня аналітики Deep State писали, що командування не дозволяло їм прориватися. Станом на 26 липня, за їхніми даними, захисникам вдалося прорватися з боєм. 

Фото: Deep State

Покровський напрямок залишається найважчим серед усіх. За офіційними даними від Генштабу, протягом минулого тижня захисники відбивали там 270 атак окупантів. Для порівняння, це більш ніж удвічі більше, ніж на наступному за кількістю атак Курахівському напрямку. 

25 липня місцева волонтерка Яна Східна писала про критичну ситуацію на деяких ділянках напрямку. 

За її інформацією, основний наступ окупанти вели уздовж залізниці. 

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