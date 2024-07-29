До Києва приїхала спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер

Сьогодні, 29 липня, до Києва потягом прибула спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.

Про це написала посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х і опублікувала фото на залізничному вокзалі.

"Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС", – написала Брінк.