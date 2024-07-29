Служба безпеки затримала ще шістьох громадян України, які поширювали заклики на підтримку війни РФ проти нашої держави та виправдовували воєнні злочини рашистів.
Як повідомили у СБУ, у Києві затримано псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у Фейсбук.Розслідування встановило, що чоловік має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з Москви до повномасштабного вторгнення РФ. У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь Росії.
Також фігурант використовував у книгах «тези» кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України.
На Закарпатті викрили переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла Путіна та героїзувала «кадирівців».
Ще один фігурант – мешканець Берегівського району, який на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію Росії.
На Житомирщині викрили одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових та закликав оточуючих ухилятися від мобілізації.
Ще один – водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України.
Інша фігурантка в «Однокласниках» закликала молитися за Путіна.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
- чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.
- Служба безпеки України викрила колишнього тележурналіста і трьох його спільників, які провокували суспільство до збройного опору мобілізації і поширювали фейки про українських захисників. За даними Zaxid net, затриманим є Жан Новосельцев.
- Служба безпеки ініціювала вже понад 7000 кримінальних проваджень за колабораційну діяльність, а близько тисячі злочинців вже отримали вироки.