Служба безпеки затримала ще шістьох громадян України, які поширювали заклики на підтримку війни РФ проти нашої держави та виправдовували воєнні злочини рашистів.

Як повідомили у СБУ, у Києві затримано псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у Фейсбук.Розслідування встановило, що чоловік має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з Москви до повномасштабного вторгнення РФ. У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь Росії.

Також фігурант використовував у книгах «тези» кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України.

Фото: СБУ Один із затриманих

На Закарпатті викрили переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла Путіна та героїзувала «кадирівців».

Ще один фігурант – мешканець Берегівського району, який на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію Росії.

Фото: СБУ Один із затриманих

На Житомирщині викрили одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових та закликав оточуючих ухилятися від мобілізації.

Ще один – водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України.

Інша фігурантка в «Однокласниках» закликала молитися за Путіна.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.