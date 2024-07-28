У Генштабі підтвердили атаку по нафтобазі "Польова" в Курській області РФ

Також відомо про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

Сьогодні вночі силами СБУ у взаємодії з іншими підрозділами оборони завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області РФ.

Інформацію про удар по нафтобазі підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області рф. Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами", — інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Відомо, що нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Ураження ворожого об'єкту здійснено засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони.

Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Курській області внаслідок атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі в Курській області Росії.