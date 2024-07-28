Олімпіада-2024. День 1. Українські гімнасти пробилися до фіналу у багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олімпіада-2024. День 1. Українські гімнасти пробилися до фіналу у багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон спростовує свою причетність до злочину
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон спростовує свою причетність до злочину
Зрозуміти Китай. Чи може Пекін зупинити війну в Україні? (Частина 1)
Зрозуміти Китай. Чи може Пекін зупинити війну в Україні? (Частина 1)
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Орбан натякнув на варіант "Угорщини поза блоком"
Орбан натякнув на варіант "Угорщини поза блоком"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Генштабі підтвердили атаку по нафтобазі "Польова" в Курській області РФ

Також відомо про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. 

У Генштабі підтвердили атаку по нафтобазі "Польова" в Курській області РФ
Фото: ASTRA

Сьогодні вночі силами СБУ у взаємодії з іншими підрозділами оборони завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області РФ.

Інформацію про удар по нафтобазі підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області рф. Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами", — інформує Генеральний штаб ЗСУ. 

Відомо, що нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил РФ. 

Ураження ворожого об'єкту здійснено засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. 

Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Курській області внаслідок атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі в Курській області Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies