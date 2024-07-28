Росія вбила п'ятьох мирних жителів Донеччини, 15 людей поранені

Від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 2110 мирних жителів.

Впроодовж минулої доби внаслідок російської агресії в Донецькій області загинули п'ятеро мирних жителів, ще 15 осіб зазнали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 в Іванівці, 1 у Костянтинівці і Торецьку. Ще 15 людей в області за добу дістали поранення", — повідомив він.

Від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 2110 мирних жителів, 5515 — були поранені.

Дані наведені без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Російська армія нанесла 3 авіаудари по Кураховому керованими авіабомбами по центральній частині міста. Постраждали четверо мирних жителів.