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Росія вбила п'ятьох мирних жителів Донеччини, 15 людей поранені

Від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 2110 мирних жителів.

Росія вбила п'ятьох мирних жителів Донеччини, 15 людей поранені
обстріли Донецької області
Фото: Селидівська міська рада

Впроодовж минулої доби внаслідок російської агресії в Донецькій області загинули п'ятеро мирних жителів, ще 15 осіб зазнали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 в Іванівці, 1 у Костянтинівці і Торецьку. Ще 15 людей в області за добу дістали поранення", — повідомив він.

Від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 2110 мирних жителів, 5515 — були поранені.

Дані наведені без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Російська армія нанесла 3 авіаудари по Кураховому керованими авіабомбами по центральній частині міста. Постраждали четверо мирних жителів.

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