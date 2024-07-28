Впродовж доби ворог атакував десять населених пунктів Запоріжжя

Російська армія завдала майже 390 ударів з різних видів озброєння.

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Впродовж доби російські військові завдали 386 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російська армія здійснила 11 авіаційних ударів по Кам'янському, П'ятихатках, Гуляйполю, Левадному, Малій Токмачці та Малинівці.

175 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Успенівку.

Крім того, 12 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку та Левадне.

По території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного завдано 188 артобстрілів.

Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.